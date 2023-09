SCR Altach gegen Austria Wien - ab 14.30 Uhr LIVE

Der Favorit hat den Druck

Acht Zähler wurden unter dem neuen Cheftrainer Joachim Standfest bisher gesammelt, also zu diesem Zeitpunkt doppelt so viele wie in der Vorsaison. Bei einem Sieg gegen die Austria wären die Favoritner bereits sechs Zähler abgehängt. Die Vorzeichen dafür stehen nicht schlecht: So gelangen den Vorarlbergern 11 ihrer 15 Bundesliga-Siege gegen die Wiener im Schnabelholz. Assistenzcoach Roman Wallner, der beim Pressetermin am Freitag seinen kränkelnden Boss vertrat, sagte dazu: „Wir sind nicht von der Tabelle, aber von der Ausgangslage her der Underdog. Die Austria hat aber den Druck.“