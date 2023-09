Austria-Frust: „Unerklärlich! Der Wurm ist drin“

„Wir sind in einem Loch, brauchen die Situation auch nicht schönreden und müssen uns selbst rauskämpfen“, meinte Austria-Trainer Michael Wimmer vor dem Spiel in Altach. Gesagt, aber eben nicht getan! Den Veilchen gelang der langersehnte Befreiungsschlag wieder nicht, nach der 1:2-Pleite (die bereits fünfte in der Liga) steckt man mit nur fünf Punkten nun auch sportlich erstmals richtig in der Krise. Obwohl Violett durch Handl zum dritten Mal in Serie mit 1:0 in Führung ging (5.), den „Dreier“ brachten die Gäste erneut nicht über die Zeit: „Wir machen es dem Gegner viel zu einfach. Unerklärlich, da ist der Wurm drin!“, war Dominik Fitz ratlos.