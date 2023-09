Haggerty als ITF-Präsident wiedergewählt

Etwas überraschend und vor allem recht eindeutig ist David Haggerty am Sonntag in Cancun in seinem Amt als Präsident des Internationalen Tennisverbandes (ITF) bestätigt worden. Der US-Amerikaner setzte sich mit 318 Stimmen bzw. 72,94 Prozent klar gegen seinen Widersacher, den Deutschen Dietloff von Arnim (118 bzw. 27,06 Prozent) durch.