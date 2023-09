Thiem nimmt noch Medikamente, feiert aber Comeback

Ofner „etwas angeschlagen“

Sein zweiter Schützling, Österreichs Nummer eins Sebastian Ofner, hatte am Vortag im Viertelfinale des Challengers in Saint-Tropez verletzt aufgeben müssen. „Ofner ist etwas angeschlagen an der Ferse/Rücken. Beides geht Hand in Hand“, meinte der Manager dazu. Ofner wollte sich am Samstag einer ärztlichen Untersuchung unterziehen.