Über diesen fulminanten Start muss Gras wachsen

Rasen muss das aushalten

So stark die sportlichen Auftritte waren, so bitter sind die Bilder vom Rasen in Linz und Graz. Wobei jener von Sturm zu Beginn sehr gut ausgesehen hat, die Sprintübungen der Gäste beim Aufwärmen haben dann aber bereits erste Spuren hinterlassen. Die schlimmsten Fotos entstanden im Finish oder nach Abpfiff - aber in anderen Stadien hält das Spielfeld 90 Minuten Fußball besser aus, ein guter Rasen schaut nach 90 Minuten sonst nicht so aus.