Vater zerstückelt: Sohn untergetaucht

Horrortat in einem Haus im 1300-Seelen-Dorf Vlaski Do in Serbien! Ohne Böses zu ahnen, legte sich Stevan A. ins Bett – nachdem er eingeschlafen war, richtete ihn Ex-Frau Ljiljana per Kopfschuss. Mithilfe der beiden Kinder wurde der 56-Jährige in der Folge mit einer Kreissäge zerstückelt, und die Leichenteile in Plastiksäcken 60 Kilometer entfernt in einem Wald verstreut. „Stevan war so ein herzensguter, fleißiger Mensch“, so der Nachbar, der die Polizei alarmiert hatte, im Interview.