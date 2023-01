Mord im Keller: Ex-Mann bestreitet Tat vehement

Massiv war die Gewaltausübung gegen jene 34-Jährige, die am Dienstag im Keller eines Mehrparteienhauses in Mürzzuschlag von ihrer 13 Jahre alten Tochter (13) gefunden wurde. Von einem „Overkill“, einer Vernichtung des Opfers, sprechen Experten. Sabine S. war mit Dutzenden Messerstich- und Schnittwunden an Kopf und Hals übersät, hatte trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche keine Überlebenschance.