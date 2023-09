Wütender Wirt steckt Promisohn in die Mülltonne

„Seit Anfang 2022 werden wir immer wieder von diesen Problemmachern heimgesucht", leitet der Gastronom in seiner Befragung durch den Richter im Wiener Landl ein. Er muss sich wegen Nötigung verantworten. Anhand zahlreicher Beispiele schildert er, was ihn zu der Tat getrieben hat - fast so, als könne er sich endlich sein Leid von der Seele reden.