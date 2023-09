Wunsch nach Gesundheitsförderung wird größer

Vor allem die Mentale Fitness nahm in den vergangenen Jahren eine immer wichtigere Rolle ein, jüngeren Generationen legen darauf besonderen Wert. Während sich 47,3% der Gesamtbevölkerung hier mehr Unterstützung von ihrer Firma wünschen, sind es bei den 18-29-Jährigen sogar 55%. Im „War of Talents“, also dem Kampf um qualifizierte Arbeitskräfte, kann ein attraktives betriebliches Gesundheitsangebot ein entscheidender Faktor bei der Berufswahl sein.