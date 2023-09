„Krone“-Familie spendete Hoffnung nach Fluten

In den Unwettergebieten unterwegs zu sein und mit Betroffenen zu sprechen, ist oft nicht leicht zu ertragen. Das Hochwasser Anfang August hat in Kärnten Familien an die Grenzen des finanziellen Ruins getrieben; viele mussten ihre Häuser sogar verlassen. Keller, Autos, Grundstücke, Gebäude wurden geflutet. Was bleibt, ist die Angst vor weiteren heftigen Unwettern in Zukunft.