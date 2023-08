Mutter verzweifelt: Vor dem Einzug kam die Flut

Im Keller summen seit knapp einem Monat fünf Trocknungsgeräte und zusätzlich fünf Ventilatoren vor sich hin, um gegen die Feuchtigkeit anzukämpfen. Das Eigenheim trocken zu bekommen, für die Familie essenziell: „Wenn es zu schimmeln beginnt, müssen wir in zwei bis drei Jahren noch einmal komplett sanieren“, so die junge Mutter. In Zeiten der Teuerung eine finanzielle Katastrophe – vor allem für eine Frau mit zwei kleinen Kindern (1 und 2 Jahre). Ihr Mann. befindet sich aktuell in Elternteilzeit und wollte eigentlich am Haus weiterarbeiten. Das Wasser machte ihm einen gehörigen Strich durch die Rechnung. „Jedes Jahr wird alles teurer, und jetzt haben wir auch noch einen Wasserschaden“, meint der Vater verzweifelt. Die Versicherung werde nur 4000 Euro auszahlen: „Dieser Betrag geht allein für die Trocknungsmaßnahmen drauf.“ Gerade aufgrund der deutlich gestiegenen Baukosten sind zusätzliche Ausgaben für diese Familie extrem schwierig aufzubringen.