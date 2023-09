Liverpool-Stars kamen 53 Minuten zu spät nach Linz

Für den LASK ist es das Spiel des Jahres. Am Donnerstag (18.45 Uhr) empfangen die Athletiker den großen Liverpool FC zu Spiel eins in der Gruppenphase der Europa League. Während am Linzer Flughafen schon dutzenden Fans der Engländer warteten, ließen die es gemächlicher angehen. Statt um 19 Uhr landete die Maschine aus Liverpool erst um 19.53 Uhr in Linz.