Dennis Novak in Bad Waltersdorf im Viertelfinale

Dennis Novak hat am Mittwoch das Viertelfinale des Tennis-ATP-Challengers in Bad Waltersdorf erreicht. Der ÖTV-Davis-Cup-Spieler besiegte beim 145.000-Euro-Sandplatzturnier den Ukrainer Witalij Satschko sicher mit 6:4,6:4 und trifft nun am Freitag auf den Briten Jan Choinski. Filip Misolic war in der Fortsetzung seiner Erstrundenpartie gegen den Deutschen Timo Stodder noch in Gefahr, siegte aber 6:1,5:7,6:3. Als „Belohnung“ darf sich der Ex-Kitzbühel-Finalist aus der Steiermark im Achtelfinale am Donnerstag mit dem italienischen Star Fabio Fognini messen.