Alba im Piemont: Im Himmel der Genüsse

„Uovo in pasta Bergese con tartufo bianco“ – das klingt wie ein Gedicht, und so schmecken auch diese großen Ravioli, über die reichlich weiße Trüffel gehobelt werden. „Wärme, Butter und Ei bringen den Geschmack von Trüffeln so richtig zum Entfalten“, hat uns Emanuele mit auf den Weg gegeben – und er hat recht, so einfach und pur dieses typische Gericht auch sein mag, es ist eine wahre Geschmacksexplosion, begleitet von einem schönen Barolo.