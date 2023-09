Retten, was zu retten ist: Aber Orte müssen zahlen

Schweres Erbe für das neue Präsidium des Tiroler Gemeindeverbandes: Es muss den Scherbenhaufen zusammenkehren, den die GemNova-Pleite im Gemeindeverband hinterlassen hat. Zumindest ist der Rückhalt der Bürgermeister da: Von 276 Dorfchefs kamen am Dienstag 255 zur alles entscheidenden Sitzung in Zirl zusammen. Überlebt der Gemeindeverband oder reißt es ihn gemeinsam mit der Tochter in die Tiefe?