Beschuss zwischen Armenien und Aserbaidschan

120.000 Menschen von Versorgung abgeschnitten

Die Soldaten sind erst seit dem Sieg in einem mehrwöchigen Krieg 2020 wieder vor Ort. Zudem blockiert das aserbaidschanische Heer seit Monaten die Verbindungsstraße von Armenien in die bewohnte Enklave Berg-Karabach in Aserbaidschan. Ungefähr 120.000 Menschen haben jetzt zu wenig Lebensmittel, Medikamente, Strom und Treibstoff.