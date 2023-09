Marko verspricht: „In Suzuka schlagen wir zurück!“

Keine Zeit zum Verschnaufen - schon in den frühen Morgenstunden hoben zahlreiche Mitarbeiter der zehn Rennställe vom Changi Airport in Singapur Richtung Tokio ab, wo schon am kommenden Wochenende der 16. Lauf zur diesjährigen Weltmeisterschaft über die Bühne gehen wird - das Wetter dort übrigens: Regen und Wind!