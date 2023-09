Freunds erste Tage bei Bayern „schon speziell“

„Dann werden wir schauen, was im Winter passiert“

Am Ende des Sommer-Transferfensters scheiterten die Bayern bekanntlich noch mit der Verpflichtung eines „Sechsers“. „Ich bin davon überzeugt, dass wir einen richtig guten Kader haben“, meinte Freund, gestand aber auch, dass die Anzahl der zur Verfügung stehenden Profis „nicht so riesig“ sei. Ein Fakt, der sich nach Ansicht des Salzburgers jedoch als Vorteil erweisen könnte. „Viele Spieler werden viele Einsatzminuten bekommen. Wenn wir von Verletzungen verschont bleiben, kann sich eine Dynamik entwickeln. Dann schauen wir mal, was im Winter passiert. Jeder hat die Chance, sich zu beweisen."