Welche Sprachen beherrschen Sie?

Die Sprache ist mitunter das Wichtigste, das uns von Tieren unterscheidet. Sie ist damit viel mehr als nur ein Mittel zur Kommunikation. Den heutigen Tag der europäischen Sprachen wollen wir zum Anlass nehmen, um Sie zu fragen: Was ist Ihre Muttersprache? Welche Fremdsprachen beherrschen Sie? Sind Sie generell an anderen Sprachen interessiert? Was hilft Ihnen am besten dabei, eine neue Sprache zu erlernen? In diesem Sinne: Share your thoughts with our community!