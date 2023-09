Kilaueas Asche sorgt für dicke Luft auf Hawaii

Der Schildvulkan Kilauea war Sonntag, zum bereits dritten Mal in diesem Jahr, ausgebrochen. Seither spuckt er Lava (siehe Video oben), berichtet die Nachrichtenagentur AP. Die Behörden auf Hawaii gaben an, dass von den Eruptionen keine unmittelbare Gefahr für die bergab gelegenen Gemeinden am Berg ausgehe.