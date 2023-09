Wienerin überfallen: Gesetz verhindert Einweisung

Nach Drohungen via Smartphone verschaffte sich ein psychisch kranker Wiener Zutritt zur Wohnung seines Opfers. In Panik kletterte die junge Frau aufs Fensterbrett und schrie um Hilfe. Das Urteil gegen den 21-Jährigen überrascht. Eine Einweisung ist aufgrund der am 1. September in Kraft getretenen Gesetzesnovelle in dem Fall nicht möglich.