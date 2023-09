„Messi war unwohl!“ Argentinien siegt trotzdem

Weltmeister Argentinien hat ohne Superstar Lionel Messi auch die zweite Partie in der Südamerika-Qualifikation für die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gewonnen. Die Albiceleste siegte in der Höhe von La Paz gegen Bolivien am Dienstag (Ortszeit) mit 3:0 (2:0). Auch Brasilien verbuchte nach dem 5:1 über Bolivien seinen zweiten Erfolg, musste beim 1:0 (0:0) in Peru aber lange kämpfen. Eine 1:2-(1:1)-Niederlage kassierte Uruguay in Ecuador.