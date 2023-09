David Alaba: „Bin superstolz und superglücklich!“

Ralf Rangnick (Teamchef Österreich): Fix ist es „rechnerisch noch nicht, wir brauchen noch einen Sieg. Ich bin überzeugt, wir werden den auch schaffen. So wie sich die Mannschaft präsentiert hat, in diesem schweren Spiel. Vielleicht werden wir auch Gruppenerster. In der ersten Halbzeit haben wir bei eigenem Ballbesitz nicht richtig auf den Platz gebracht, was wir vorhatten. In der zweiten Halbzeit haben wir Gregerl (Gregoritsch, Anm.) auf die Zehn gestellt, das hat uns gutgetan. Wir hatten dann mehr Ballbesitz und Umschaltmomente. In der ersten Halbzeit hatten wir auch im Ansatz gute Möglichkeiten, aber viel zu wenig über die Außenverteidiger gespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir zwei Tore über die Außenverteidiger gemacht. Wir haben es dann richtig gut gespielt. Wenn das Stadion zehn Minuten vor Schluss halb leer ist, muss die Auswärtsmannschaft irgendetwas nicht ganz verkehrt gemacht haben.“