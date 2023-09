Schweizer schaffen 0-100 km/h in 0,956 Sekunden!

Nun haben sie die offizielle Bestätigung von Guinness World Records erhalten: „mythen“ hat den bisherigen Beschleunigungsweltrekord für Elektrofahrzeuge gebrochen. Der Bolide bzw. das Bolidchen beschleunigte auf dem Innovationspark in Dübendorf, direkt vor ihrer Werkstatt, in nur 0,956 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Dazu genügte eine Strecke von lediglich 12,3 Metern. Am Steuer saß Kate Maggetti, eine der Studentinnen.