„Angeschlagen“: Thiem spricht offen über Zustand

Nach seiner Aufgabe bei den US-Open ließ sich Tennis-Aushängeschild Dominic Thiem in der Heimat medizinisch untersuchen. „Ich war in Salzburg, hab mich von Montag bis Donnerstag durchchecken lassen. Ich habe eine ziemliche Magenentzündung, die in Behandlung ist. Ich kriege heute am Nachmittag die Befunde, das muss ich noch abwarten“, sagte der 30-Jährige am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz der Erste Bank Open. „Wir erfahren, ob es Bakterien sind oder eine andere Ursache hat. Dann weiß ich mehr, weiß ich auch, wie ich das behandeln kann.“