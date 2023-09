„Meint Flick das wirklich ernst?“

„Mit Flick kann‘s nicht weitergehen“

Eben jener Rudi Völler, der am Samstagabend nach dem Spiel noch verweigert hatte, Flick öffentlich den Rücken zu stärken. Auf Fragen nach Flicks Zukunft antwortete er nicht. Dafür spekulieren andere. Lothar Matthäus etwa „bezweifelte“ in seiner Funktion als RTL-Experte, dass Flick Trainer bleiben werde. Ex-Weltmeister Guido Buchwald meldete via Sky ebenfalls Bedenken an. Etwas könne in der Mannschaft schließlich nicht stimmen. Und in einer aktuellen Diskussionsrunde auf „Bild“ sind sich laut Sendungszusammenfassung „alle einig: Mit Flick kann es nicht weitergehen.“