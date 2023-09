Deutschland gegen Japan ab 20.45 Uhr LIVE

Weniger als ein Jahr vor der Heim-EM 2024 herrscht in der deutschen Fußballwelt alles andere als Ruhe und Gelassenheit. Nach der enttäuschenden Katar-WM und schlechten Ergebnissen sowie Leistungen in den jüngsten Testspielen steht Bundestrainer Hansi Flick vor der Europameisterschaft im kommenden Sommer (14. Juni bis 14. Juli) schon gehörig unter Zugzwang. Gegen Japan heute sowie Frankreich am Dienstag (21) ist die Erwartungshaltung hoch. „Wir wissen ganz genau, was auf dem Spiel steht. Wir stehen auch beim Trainer ein bisschen in der Schuld, weil wir diejenigen sind, die auf den Platz gehen und die Resultate erzielen müssen“, sagte Außenspieler Robin Gosens von Union Berlin. „Das wollen wir jetzt unbedingt machen, erst gegen Japan, dann gegen Frankreich.“ An Stolperstein Japan hat die DFB-Auswahl jedenfalls keine guten Erinnerungen, das 1:2 zum WM-Auftakt in der Wüste leitete das Vorrunden-Aus für die Flick-Truppe ein.