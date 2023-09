Lafnitz-Trainer will von seinem Amt zurücktreten!

Denn Lafnitz-Trainer Michael Steiner hat sein Amt zur Verfügung gestellt - aus freien Stücken, wie Obmann Martin Dellenbach bestätigt. „Er hat diesen Wunsch geäußert“, so der Schweizer Mehrfach-Klubchef, der ja nicht nur in Österreich mit Lafnitz und Hartbergs Akademie, sondern auch in Tschechien mit Europacup-Starter Pilsen zu tun hat. „Wir haben seinen Wunsch zur Kenntnis genommen, jetzt geht es darum, zu analysieren, was nicht passt und was zu tun ist. Geht es ihm um den Job oder passt ihm das Projekt nicht? Steiner hat bei uns ja auch andere Funktionen. Wir haben aus sportlichen Gründen jedenfalls nicht so entschieden.“