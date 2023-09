Rossi: Der Doktor macht noch immer alle verrückt

Während an der Strecke noch über die Zukunft von Marc Márquez und einen möglichen Wechsel zu Gresini-Ducati getuschelt wird, interessiert hier nur einer: Vale! Der neunfache Weltmeister und populärste Motorradfahrer aller Zeiten. Wenn auch schon seit Saisonende 2021 in Pension, macht der „Doktor“ nicht nur in Italien noch immer alle verrückt. Er ist der Star. Wegen ihm sind sie alle gekommen. Hat man kein T-Shirt mit der „Rossi-46“ an, fällt man hier auf wie ein bunter Vogel. Schon Stunden vorher sind alle Zufahrtsstraßen in den Ortskern von Tavullia gesperrt, um einen Platz vor der Tribüne am Hauptplatz zu bekommen, stehen Rossi-Fans schon seit dem frühen Nachmittag an. Auch Sandra und John - zwei Motorrad-Fans älteren Semesters, die extra aus Florida angereist kamen: „Wir machen eine Italien-Rundreise. Vale zu sehen ist der Höhepunkt.“