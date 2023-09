Österreischs U21 enttäuscht ohne Gregoritsch

Es entwickelte sich ein Geduldsspiel, Lang scheiterte bei einem zentral geschossenen Freistoß aus 18 Metern am Zypern-Goalie (18.), wenig später an der Außenstange (39.). Nach dem Seitenwechsel schoss Lang einen Elfmeter nach einem Foul an Nikolas Veratschnig über das Tor. In Unterzahl gelang Ballo mit einem Flachschuss ins rechte Eck dennoch die Führung. Die Zyprioten drückten in der Folge auf den Ausgleich und wurden in der Schlussphase dank eines Halbvolley-Treffers von Gavriel belohnt.