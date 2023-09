Vonn spricht über nächste Knie-OP und Kinderwunsch

„Würde Dinge gerne weitergeben“

„Ja, mein rechtes Knie schmerzt eigentlich ständig, also versuchte ich, das in den Griff zu bekommen“, so Vonn. Deshalb wird sie sich schon bald ein weiteres Mal operieren lassen müssen. „Mein Ziel ist es, dass ich eines Tages mit meinen Kindern Ski fahren kann.“ Kinder, die sie noch bekommen will. „Ich bin das älteste von fünf Kindern“, sagte sie.