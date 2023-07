Schmerzen! Vonn musste einmal mehr unters Messer

„Ich habe mich einer weiteren Operation unterzogen, weil ich mit all den Schäden meiner Skirennsportkarriere zu kämpfen habe, und versuche, die Schmerzen so gut wie möglich in den Griff zu bekommen“, schreibt Vonn in ihren jüngsten Instagram-Posting. Außerdem fügt die 38-Jährige Schnappschüsse aus dem Spital hinzu.