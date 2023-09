Burgenland: Begegnungen am See

Surfen, Segeln, Schwimmen, Stand-up-Paddeln oder einfach nur den Sonnenuntergang genießen – für all das ist das „Meer der Wiener“ weit über die Grenzen bekannt. So weit. So gut. Immer öfter punktet es aber auch durch seine Affinität zur afrikanischen Savanne. Bei einem Blick in den Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel würde man im ersten Moment kaum vermuten, mitten in Europa zu sein.