„Stellen Sie sich niemals Einbrechern in den Weg!“

Der Bezirk Spittal an der Drau wird in jüngster Zeit von einer Einbruchsserie in Angst und Schrecken versetzt. Gleich mehrmals schlugen hier Kriminelle zu, während ihre Opfer seelenruhig in ihren Betten schliefen: Einmal stiegen sie über die Kellerräume ein, ein anderes Mal durchsuchten sie ein ganzes Haus, während die Besitzerin von schöneren Dingen träumte. Besonders dreiste Täter trat gar die Tür eines Hauses ein und bedrohten den Bewohner mit einer Pistole.