Polcanova verpasst wegen Hüftbeschwerden Team-EM

Österreich muss bei der Tischtennis-Team-EM in Malmö ohne Topspielerin Sofia Polcanova auskommen. Die Europameisterin des Vorjahres laboriert an einer Hüftblessur, sie wird erst im Oktober ins Turniergeschehen zurückkehren können. In ihrer Abwesenheit geht es für Amelie Solja und Co. in Schweden Anfang nächster Woche gegen Deutschland und England. Die ersten zwei der Gruppe kommen ins Achtelfinale und lösen gleichzeitig das Ticket für die WM im Februar in Südkorea.