292 Mio. Euro! Angebot für Salah erneut erhöht

Laut dem Boulevard-Blatt „The Sun“ bietet der Klub 215 Millionen Pfund (251,32 Mio. Euro). In beiden Fällen wäre die Rekordsumme von 222 Millionen Euro, die Paris Saint-Germain im Sommer 2017 für Neymar an den FC Barcelona zahlte, deutlich überboten. Laut „Sun“ soll sich eine Delegation aus Saudi-Arabien bereits am Montag auf den Weg nach England gemacht haben. „inews“ berichtete, dass Quellen zumindest davon ausgehen, dass Salah sich das Angebot anhören wolle. Sein Vertrag bei den Reds ist noch knapp zwei Jahre gültig, er spielt seit dem Sommer 2017 in Liverpool.