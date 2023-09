Angst vor Zorn Europas? Die Wüste schließt früher

Okzidentaler Gegenwind

Während für die Vereine in den europäischen Elite-Ligen der vergangene Freitag schon als Deadline auf dem Transfermarkt fungierte, gilt dies nicht für etwaige Wechsel in den Wüstenstaat. Dem heftigen okzidentalen Gegenwind geschuldet, schließt der dortige Transfermarkt jetzt also schon am Donnerstag. Nach dem 7. September wird also vorerst kein weiterer Star von Europa nach Saudi-Arabien wechseln.