Unterricht zu Hause: Mutter Kinder weggenommen

„Die Kinder sind in unserer Gemeinde gut integriert, der Mittlere will Feuerwehrmann werden. Das, was hier passiert, ist für mich nicht zu realisieren, weil es so irre ist“, so die Niederösterreicherin. Im Gespräch mit krone.tv erklärte sie, dass sie nun so schnell wie möglich zu ihren Kindern fährt, obwohl dies nicht erlaubt sei. Der Mutter wurde auch erklärt, dass sie jetzt in einer weiteren Instanz Berufung einlegen könne.