„Frühstücken Sie mit dem Papst, Pater Bernhard?“

„Krone“: Pater Bernhard, Sie leben seit 2020 in Rom, sind Rektor des Päpstlichen Athenaeum Sant’Anselmo. Wie gelangt man als Oberösterreicher mitten ins Zentrum der katholischen Kirche?

Pater Bernhard: (Lacht) Das frage ich mich auch. Die Benediktiner führen in Rom eine internationale Hochschule, und ich war seit 2017 in deren Wissenschaftsrat, weil ich einiges über das Mönchtum geschrieben habe. Und weil man auf neue Impulse gehofft hat, hat man jemand von außen gesucht. Also wurde ich gefragt - und dann gewählt.