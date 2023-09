Waldviertler Kräuterimperium feiert Jubiläum

„Spinnst du?“ Diese Frage hat der damalige Jungunternehmer Johannes Gutmann vor 35 Jahren oft zu hören bekommen. Doch der Sonnentor-Gründer bewies all seinen Zweiflern das Gegenteil. Schon 1988 tüftelte er im Hinterzimmer einer Apotheke an einer Teemischung – der „Gute Laune Tee“ wurde kreiert. Mit nur einem Bananenkarton mit 30 Packerl Tee präsentierte er in den 1990er-Jahren seine Kräuter-Produkte auf einer Messe.