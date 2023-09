Sturm leiht Verteidiger Lavalée von Mechelen aus!

Ein Wechsel zum FC Augsburg soll im Raum gestanden sein, die Ablösesumme hätte sich laut kicker auf 1,5 Millionen Euro belaufen. „Es wurde sehr viel geschrieben, und ich habe in diesen Tagen die andere, nicht so schöne Seite dieses Business‘ kennengelernt“, schrieb Wüthrich am Freitag auf Instagram und bedankte sich für die „unglaubliche Unterstützung“. Er sei topfit und wisse, was er an Sturm Graz habe, ergänzte der 28-jährige Schweizer.