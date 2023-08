Kein Wechsel! Wüthrich fiel bei Medizincheck durch

„Am Weg zurück nach Graz“

Nur wenige Minuten später kommt das Update von Sturm-Sportchef Andreas Schicker, der bestätigt: „Er befindet sich am Weg zurück nach Graz. Der Wechsel nach Deutschland ist aufgrund von Problemen beim Medizincheck nicht zustande gekommen. Er wird auch den Weg nach Altach mitmachen. Die Sturm-Fans brauchen sich deshalb auch in Zukunft keine Sorgen zu machen. Gregys Traum war es, in Deutschland zu spielen. Wir hätten ihm auch keine Steine in den Weg gelegt. Es ist für Gregy jetzt kurzfristig sicher bitter. Aber wir sind froh, dass Gregy weiterhin in Graz ist.“