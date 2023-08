Erneut Schlepper-Alarm: Mutter flüchtete mit Baby

Großer Einsatz in Linz am frühen Donnerstagvormittag: Die Polizei stoppte am Stadtrand in der Rudolfstraße einen Transporter, in dem sich rund 20 Personen, unter ihnen neun Kinder, befunden haben sollen. Der Verdacht: schon wieder ein Schlepper, der hier am Werk war. Eine Mutter flüchtete mit ihrem Baby, sie wird gesucht.