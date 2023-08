Frust auf Reisen: Was uns den Urlaub vermiest hat

Der wohlverdiente Urlaub kann schnell in Ärger ausarten, wenn Flüge storniert werden oder verspätet sind, Pauschalreisen nicht halten, was sie versprechen und sich Konsumenten mit Online-Vermittlungsportalen herumstreiten müssen. Ebenfalls „Scherereien“ verursachten verloren gegangenes Gepäck oder auch Mietwagenbuchungen. Was Sie nach einem verpatzten Urlaub tun können erfahren Sie hier!