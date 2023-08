Krone-Leser: Das sind unsere Probleme im Wohnbau!

Wir haben die „Krone“-Leser gefragt, was sie an ihrem Wohnbau stört. Die Antworten hätten unterschiedlicher nicht sein können. Von fehlender Sicherheit über mangelnde Einrichtungen bis zu Umgestaltungsideen der Parks und Innenhöfe erreichte uns in den letzten Tagen so gut wie alles. Die häufigsten Probleme und Herausforderungen haben wir hier zusammengefasst.