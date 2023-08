Sagen Sie uns: Was fehlt in Ihrem Gemeindebau?

Reizlose Grünflächen, fehlender Fahrradraum, unansehnliche Müllplätze: Trotz ihres einzigartigen Charmes gibt es bei so manchem Gemeindebau einiges zu verbessern. Der „Wiesendoktor“ Helmut Chrobak hat das Glück in die eigene Hand genommen und mit seinem Projekt Wildblumenrasen nicht nur die Umgebung verschönert, sondern auch der Hitzebildung in seinem Gemeindebau entgegengesteuert. Das Projekt wird nun von Wiener Wohnen flächendeckend auf ganz Wien ausgeweitet. Haben Sie Ideen für ähnliche Verbesserungsvorschläge? Teilen Sie Ihre Projektideen mit uns per E-Mail an forum@krone.at oder direkt unten in den Kommentaren!