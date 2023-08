Auch Wirte in OÖ verrechnen den Extra-Teller

Unschöne Überraschung beim Restaurant-Besuch in Bella Italia: Ein Lokal in der Küstenstadt Finale Ligure verrechnete zwei Euro, weil eine Mutter ihre dreijährige Tochter von der eigenen Speise, aber von einem Extra-Teller probieren lassen wollte. Der Fall sorgt in sozialen Netzwerken für Aufregung. Doch nicht nur in unserem Nachbarland können leere Teller teuer sein: Auch in Oberösterreich verlangen vereinzelte Lokale eine Extra-Gebühr für das Teilen von Gerichten.