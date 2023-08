Freund geht mit Bayern auf ganz großen Coup los

Dass er Spieler von Salzburg nach München holen werde, sei zumindest in naher Zukunft unwahrscheinlich. „Ich weiß natürlich, dass extrem gute Spieler in Salzburg sind. Ob der nächste Schritt gleich Bayern sein kann, ist die Frage“, so Freund. Aktuell sind die Münchner jedenfalls gut aufgestellt, Neuzugang Harry Kane konnte bereits mit drei Toren und einem Assist glänzen, in der Bundesliga steht der Serienmeister bei zwei Siegen aus zwei Spielen.