„Es ist zu heiß und wir kennen uns zu wenig aus“

„Es ist immer gut, vorsichtig zu sein“

Österreich ist nun mal das Land der Berge und Seen, es wäre es doch schade, dies nicht ausnutzen zu können. Welche Maßnahmen können wir also treffen, um gefahrlos Spaß im Wasser zu haben? Man müsse sich selbst daher folgende Fragen stellen: „Wo bin ich? Was kann ich? Wie schaut die Situation aus?“ Zu denken ,ich bin eh am Stand-Up-Paddel in Sicherheit‘ bringe nichts. „Es kann immer passieren, dass man ins Wasser fällt“, rät Kreidl zur Vorsicht.