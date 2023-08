„Wonn’s laft“ | Hitler und sein Haus

Hitler und sein Haus. Diese Meldung hat Potenzial für internationale Aufmerksamkeit: Wie Redakteur Christoph Hartner heute in der „Krone“ berichtet, hat der Dokumentarfilmer Günter Schwaiger eine Entdeckung mit Zündstoff-Charakter gemacht. Schwaiger drehte einen Film über das höchst umstrittene Geburtshaus Adolf Hitlers in Braunau. Dieses war viele Jahre von der Lebenshilfe als Behindertentagesstätte genutzt worden. 2017 wurde das Haus enteignet, zwei Jahre später wurde von der Bundesregierung beschlossen, dass dort nicht mehr die Lebenshilfe, sondern die Polizei einzieht. Das hielten viele von Anfang an für problematisch. Filmer Schwaiger entdeckte nun aber in einer Ausgabe der Innviertler Regionalzeitung „Neue Warte am Inn“ von 1939, als die Zeitung natürlich unter nationalsozialistischer Kontrolle stand, eine Meldung, die es so richtig in sich hat. Da stand zu lesen: „Der Führer hat sein Geburtshaus der Kreisleitung Braunau zur Verfügung gestellt. Über seinen Wunsch, ist es zu Kanzleien der Kreisleitung umzubauen.“ Eine kurze Meldung mit Sprengkraft, weil es, wie der Historiker Florian Kotanko, der beste Kenner der Geschichte des Hauses, sagt, das einzige Dokument sei, in dem dezidiert Hitlers Wille über den Umgang mit seinem Geburtshaus zu Papier gebracht wurde - er wünscht sich eine administrative Nutzung des Hauses. Genau das, was die Republik nun mehr als 80 Jahre später zu erfüllen droht. Das gibt Diskussionsstoff!